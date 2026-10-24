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Στη σύλληψη δύο ατόμων ξένης καταγωγής, ενός 21χρονου και μιας 24χρονης, προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Οι συλλήψεις στους χώρους του Αεροδρομίου – Λεία άνω των 5.000 ευρώ

Τα δύο άτομα εντοπίστηκαν από περιπολούντες αστυνομικούς στον χώρο του αεροδρομίου και συνελήφθησαν αμέσως μετά την αφαίρεση πορτοφολιού από επιβάτη, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν αποσπάσει χρηματικά ποσά από άλλους δύο επιβάτες την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Το συνολικό οικονομικό όφελος από τις τρεις εξιχνιασμένες υποθέσεις ξεπερνά τα 5.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.