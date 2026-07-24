Νέο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον 26χρονο εκατομμυριούχο influencer σημειώθηκε στη Μύκονο, προκαλώντας εκ νέου αναστάτωση στο νησί των ανέμων.

Μόλις λίγο χρονικό διάστημα μετά την προηγούμενη σύλληψή του -όταν είχε εμφανιστεί εντελώς γυμνός προβαίνοντας σε ανάρμοστες πράξεις μπροστά από την προτομή του Κωνσταντίνου Καραμανλή- ο γνωστός επιχειρηματίας απασχόλησε ξανά τις Αρχές.

Αυτή τη φορά, ο 26χρονος μπήκε σε γνωστή καφετέρια της Μυκόνου και άρχισε να βγάζει τα ρούχα του μπροστά στους εμβρόντητους θαμώνες. Ακολούθησε έντονη λογομαχία με υπάλληλο της επιχειρήσεως, ο οποίος τον εντόπισε άμεσα και τον ανάγκασε να αποχωρήσει.

Όπως μεταδίδει το cyclades24.gr, μετά την αποχώρηση του από το μαγαζί, απτόητος ο 26χρονος άρχισε να πετάει νερά μπουγελώνοντας περαστικούς και αυτοκίνητα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος που αναστατώνει ξανά το νησί των ανέμων είναι ο Σάμιουελ Ονούχα (Samuel Onuha), ένας Ολλανδο-Νιγηριανός εκατομμυριούχος και influencer που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της μόδας. Πρόκειται για έναν αυτοδημιούργητο νεαρό επιχειρηματία, ιδρυτή γνωστού fashion brand, ο οποίος διατηρεί δυναμική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλοντας τη πολυτελή ζωή του,

Φωτογραφίες από το περιστατικό μπροστά στο άγαλμα του Καραμανλη στις 21/7

Πηγή: mykonoslive.tv