Μία πολύ σημαντική εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη, του οπαδού της ΑΕΚ από τους Κροάτες χούλιγκαν, καθώς ο Άρειος Πάγος αποφάσισε να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο, εστιάζοντας στις ευθύνες υψηλόβαθμων αξιωματικών της ΕΛΑΣ.

Η αποκάλυψη έγινε από την εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ» του Κυριάκου Θωμαΐδη φέρνοντας στο φως μια ανατροπή που ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Η υπόθεση, η οποία έχει μπει στο αρχείο δύο φορές, έρχεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ύστερα από μηνυτήρια αναφορά απόστρατου ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Φέρεται λοιπόν να κατέθεσε στοιχεία που αφορούν την επιχειρησιακή αδράνεια και την ευθύνη συγκεκριμένων στελεχών της ΕΛΑΣ. Οι αξιωματικοί κατηγορούνται ότι δεν απέτρεψαν την κάθοδο των Κροατών χούλιγκανς που διέσχισαν κομβόι όλη την Ελλάδα από τον βορρά μέχρι την Αθήνα, ούτε παρενέβησαν εγκαίρως για να αποτραπεί η αιματηρή συμπλοκή που οδήγησε στη δολοφονία του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ, έξω από την OPAP Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον Αύγουστο του 2023.

Η νέα παρέμβαση του Αρείου Πάγου ανοίγει ξανά το ζήτημα, σε μια περίοδο που η κοινή γνώμη εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις και δικαιοσύνη.

Την ίδια ώρα, παραμένει μη ταυτοποιημένος ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σύνθετη και ευαίσθητη. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να εξετάσει όχι μόνο τις ποινικές ευθύνες των δραστών, αλλά και τις ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων αρχών.