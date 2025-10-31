Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στη Λέρο και σε ολόκληρη τη χώρα επιστρέφει σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η δίκη του ζευγαριού, ενός άνδρα 52 ετών και μίας γυναίκας 47 ετών, που κατηγορούνται για τη σεξουαλική κακοποίηση των τριών παιδιών τους, πρόκειται να συνεχιστεί σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, έπειτα από αναβολές και διακοπές.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λέρο

Η φρίκη αποκαλύφθηκε πριν από μερικά χρόνια, όταν οι κοινωνικές υπηρεσίες του νησιού και οι αρχές εντόπισαν στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη μακροχρόνιας κακοποίησης μέσα στο ίδιο το οικογενειακό σπίτι στην περιοχή Πλάκα της Λέρου. Οι πράξεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκτείνονται από το 2015 έως το 2018 και περιλαμβάνουν σειρά αποτρόπαιων αδικημάτων σε βάρος των τριών παιδιών του ζευγαριού.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως. Ο 52χρονος πατέρας σε κάθειρξη 24 ετών, εκ των οποίων τα 20 εκτιτέα, και η 47χρονη μητέρα σε κάθειρξη 13 ετών, εκ των οποίων τα 8 εκτιτέα. Το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει στη μητέρα το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, απορρίπτοντας όμως το αντίστοιχο αίτημα του πατέρα.

Οι αποτρόπαιες πράξεις και οι καταγγελίες των παιδιών

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 52χρονος πατέρας εξανάγκαζε επανειλημμένα την τότε 11χρονη κόρη του σε ασελγείς πράξεις, ενώ φέρεται να προέτρεψε και τη μητέρα να συμμετάσχει σε κάποιες από αυτές, θωπεύοντας την ανήλικη κόρη της. Παράλληλα, ο πατέρας κατηγορείται για ασελγείς πράξεις εις βάρος και των δύο γιων του, εκ των οποίων ο μεγαλύτερος αντιμετωπίζει ψυχιατρική διαταραχή και νοητική υστέρηση, γεγονός που τον καθιστούσε αδύναμο να αντισταθεί.

Οι αποκαλύψεις των παιδιών αλλά και οι μαρτυρίες κοινωνικών λειτουργών και ιατροδικαστών σχημάτισαν ένα βαρύ κατηγορητήριο. Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο πατέρας ομολόγησε τις πράξεις του, ενώ στη συνέχεια ανακάλεσε μέρος της ομολογίας του ισχυριζόμενος ότι πιέστηκε. Αντίστοιχα, η μητέρα είχε αρχικά παραδεχθεί μερική συμμετοχή, όμως αναίρεσε τις δηλώσεις της αργότερα χωρίς να δώσει σαφή αιτιολογία.

ΑΛ.Π.

Πηγή:www.dimokratiki.gr