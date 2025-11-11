Δεν πίστευαν στα μάτια τους, όσοι βρέθηκαν την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στην παραλία του Σταυρού στα Χανιά της Κρήτης καθώς εμφανίστηκε πλησίον της ακτής ένα καρχαριοειδές.

Ο μικρός καρχαρίας βρέθηκε να παλεύει με τα κύματα κοντά στα βράχια, προσπαθώντας να βγει ξανά στα ανοικτά.

Οι περαστικοί που έκαναν τη βόλτα τους κοντά στην ακτή εντόπισαν το καρχαριοειδές και ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να γίνουν τα προβλεπόμενα.

Κατά καιρούς, διάφορα είδη καρχαριών κάνουν την εμφάνισή τους κοντά στις ακτές σε παραλίες της Ελλάδας.

Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι οι καρχαρίες δεν αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο.

Άλλωστε στις ελληνικές θάλασσες ζουν 36 είδη καρχαριοειδών και 47 σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Aλ.Π.

Πηγή: zarpanews.gr