Ένα αποτρόπαιο περιστατικό με θύμα μια ανήλικη κοπέλα από την Ξάνθη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου.

Άνδρας που εργαζόταν ως διανομέας επιχείρησε να βιάσει το ανήλικο κορίτσι στην οδό Απόλλωνος, την ώρα που γυρνούσε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στην ανήλικη, προσπαθώντας να την ακινητοποιήσει και να την θώπευσε σε ευαίσθητα σημεία του σώματός της.

Το κορίτσι αντέδρασε απευθείας, έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα το συμβάν να γίνει αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι επίσης ξεκίνησαν να φωνάζουν από τα μπαλκόνια τους. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Η κινητοποίηση των ανδρών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ήταν άμεση και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγη ώρα αργότερα ο άνδρας εντοπίστηκε στο κατάστημα όπου εργάζεται ως διανομέας και οδηγήθηκε στο στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, όπου φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πηγή: Foni tis Xanthis