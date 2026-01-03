Στην Ξάνθη, ένα 9χρονο αγοράκι υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην παραμονή της πρωτοχρονιάς, όταν βεγγαλικό εξερράγη στο χέρι του, στο χωριό Αμαξάδες. Από τον τραυματισμό, το παιδί έχασε τον αριστερό του δείκτη και χρειάστηκε άμεση νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου οι γιατροί κατόρθωσαν να σώσουν την όρασή του, παρά τα θραύσματα που προκάλεσε η έκρηξη στα μάτια του.

Η κατάσταση του τραύματος στο χέρι του 9χρονου ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη στο χειρουργείο για την αποκατάσταση του τραύματος ωστόσο, η διαδικασία του ακρωτηριασμού, ήταν αναπόφευκτη. Η περιπέτεια της υγείας του 9χρονου δεν περιορίστηκε μόνο στα ορθοπεδικά τραύματα. Κρίθηκε επιβεβλημένη η εξέτασή του από οφθαλμίατρο, καθώς από την έκρηξη του βεγγαλικού, εκτοξεύτηκαν υπολείμματα και θραύσματα στα μάτια του παιδιού.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της όρασής του, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη αλλά σοβαρή. Η προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Ιάσμου, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία, για τον τρόπο που βρέθηκαν τα βεγγαλικά στα χέρια του παιδιού.

Αυτή τη στιγμή, ο μικρός μαθητής νοσηλεύεται, με τους θεράποντες ιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη γενικότερη πορεία της υγείας του, παρέχοντάς του κάθε δυνατή φροντίδα.