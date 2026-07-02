Στην εξιχνίαση 20 περιπτώσεων κλοπών και διαρρήξεων, εκ των οποίων οι 16 τετελεσμένες και οι 4 σε βαθμό απόπειρας, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Η εγκληματική δραστηριότητα της σπείρας εντοπίζεται κατά το χρονικό διάστημα από τις 11 Μαΐου έως την 1η Ιουλίου, τόσο στην πόλη της Ξάνθης όσο και σε περιφερειακούς οικισμούς.

Για την υπόθεση οργανώθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Τετάρτης (01/07), με τη συμμετοχή της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, καθώς και του Γραφείου Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τρεις άνδρες, με τον έναν εξ αυτών να προβάλλει αντίσταση κατά τη σύλληψη.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τα στοιχεία ενός ακόμη συνεργού που αναζητείται, ενώ αναζητείται και ένας επιπλέον άγνωστος μέχρι στιγμής συνεργός τους.

Η μεθοδολογία και τα αντικείμενα των κλοπών

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες στο προαναφερθέν διάστημα κατάφεραν να διαρρήξουν ένα αυτοκίνητο, δύο εμπορικές επιχειρήσεις και τρεις κατοικίες. Επιπλέον, εκμεταλλευόμενοι την αμέλεια των ιδιοκτητών, εισήλθαν σε δέκα ανασφάλιστα σπίτια.

Από την εγκληματική τους δράση αφαίρεσαν διάφορα χρηματικά ποσά και τραπεζικές κάρτες, μία γεννήτρια και ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων ασύρματων ακουστικών και κινητών τηλεφώνων, καπνικά προϊόντα, κοσμήματα, συγκεκριμένα ένα ρολόι και ένα βραχιόλι, προσωπικά έγγραφα, κλειδιά και γυαλιά ηλίου.

Σε τέσσερις άλλες περιπτώσεις, οι κατηγορούμενοι εισήλθαν σε τρεις οικίες χωρίς να αφαιρέσουν αντικείμενα, ενώ σε μία ακόμη περίπτωση έγιναν αντιληπτοί από τους ενοίκους κατά την απόπειρα διάρρηξης και τράπηκαν σε φυγή.

Βαρύ ποινικό παρελθόν και ευρήματα

Από τον έλεγχο των στοιχείων των συλληφθέντων προέκυψε ότι σε βάρος δύο εξ αυτών εκκρεμούσαν σοβαρές δικαστικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, για τον έναν εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές. Για τον δεύτερο εκκρεμούσαν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις για σωρεία αδικημάτων, μεταξύ των οποίων για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία, συνέργεια σε ληστεία, κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και είδη ένδυσης και υπόδησης.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.