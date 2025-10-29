Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης πέντε περιπτώσεις απάτης σε βάρος πολιτών που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 25-10-2025 σε περιοχές της Ξάνθης.

Συνελήφθησαν την 27-10-2025 το μεσημέρι στην Εγνατία οδό Ξάνθης – Καβάλας, από τους παραπάνω αστυνομικούς τρεις ημεδαποί – μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες και σε βάρος του σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει δύο ακόμη ημεδαπούς συνεργούς τους.

Ειδικότερα, έπειτα από την εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, προσποιούμενοι τον λογιστή και με το πρόσχημα είτε διαγραφής χρέους στην εφορία είτε χορήγησης οικονομικής απολαβής, κατάφεραν σε πέντε περιπτώσεις, να εξαπατήσουν πέντε ημεδαπούς, αποσπώντας τους συνολικά διάφορα χρυσαφικά – κοσμήματα, συνολικής δηλωθείσης αξίας -24.500- ευρώ, το χρηματικό ποσό των 13.800 ευρώ και -30- χρυσές λίρες.

Στο πλαίσιο των επιστάμενων ερευνών και αναζητήσεων οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 27-10 το μεσημέρι, στην Εγνατία οδό Ξάνθης – Καβάλας, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις από τους δράστες οι οποίοι και συνελήφθησαν, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε ένα τσαντάκι που περιείχε πλήθος χρυσαφικών και τιμαλφών, τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες.

Επιπλέον, από την οικία και την κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν συνολικά μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των -10.550- ευρώ, χρυσαφικά – τιμαλφή μέρος των οποίων αποδόθηκαν στους παθόντες και κινητά τηλέφωνα. Επίσης κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία