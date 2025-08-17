Φωτιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (16-17/8) παραπλεύρως του οδοστρώματος στην Εγνατία Οδό στην Ξάνθη, στο ύψος του Π. Κατραμίου.

Η φωτιά έγινε άμεσα αντιληπτή από διερχόμενους οδηγούς, ενώ ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε ταχύτατα στο σημείο για την κατάσβεση της.

Οι φλόγες μέσα στη νύχτα όπως ήταν φυσικό προκάλεσαν έντονη αναστάτωση σε διερχόμενους οδηγούς αλλά και στους κατοίκους της περιοχής, καθώς η Ξάνθη βρίσκεται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου για την πρόκληση πυρκαγιών και η ΠΥ παραμένει σε επιφυλακή και γενική επαγρύπνηση.

