Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) σε δημοτική συνδετήρια οδό Σελέρου-Αμαξάδων (παραεγνατία οδός) στο ύψος του οικισμού Σουνίου στην Ξάνθη, με έναν 49χρονο να χάνει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., Ι.Χ.Φ. αγροτικό μηχάνημα που οδηγούσε 42χρονος άνδρας συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 49χρονος άνδρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου οδηγού του δικύκλου και τον τραυματισμό του 42χρονου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.