Σοβαρό περιστατικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, σημειώθηκε σε χωριό της Ξάνθης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα υπήρχε έντονη διαμάχη ανάμεσα σε δύο οικογένειες του χωριού, με αφορμή οικονομικές διαφορές που είχαν οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες προστριβές.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις μαρτυρίες κατοίκων, ο 61χρονος φέρεται να μετέβη στο σπίτι συγχωριανού του κρατώντας τσεκούρι. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να τον τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι. Ο τραυματισμός αποδείχθηκε μοιραίος.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και περιπολικό έσπευσε στο σημείο, όπου προχώρησε στη σύλληψη του 61χρονου. Ο φερόμενος ως δράστης κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών. Την προανάκριση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης.