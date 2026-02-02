Το πρωί της Κυριακής, ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Ξάνθης, όταν απορριμματοφόρο του Δήμου της πόλης, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, βούλιαξε σε τρύπα στο οδόστρωμα.

Όπως αναφγέρει το xanthinews.gr, το συμβάν έγινε στην οδό Ανδρέου Δημητρίου, στο ύψος του Αγίου Ελευθερίου, λίγο πριν το 1ο Ωνάσειο Γυμνάσιο Ξάνθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρόσφατες εργασίες στην περιοχή σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις φαίνεται να συνέβαλαν στην καθίζηση του δρόμου.

Ο δρόμος έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ ο οδηγός και οι υπάλληλοι του Δήμου ανέμεναν την άφιξη βοήθειας για να απομακρυνθεί το όχημα από την τρύπα. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανένας.

Τελικά με τη συνδρομή του Δ Σώματος Στρατού, ένα γερανοφόρο όχημα των Ενόπλων Δυνάμεων κατάφερε και ανέσυρε από την μεγάλη τρύπα το απορριμματοφόρο.

Ο δρόμος θα παραμένει κλειστός μέχρι να αποκατασταθεί η καθίζηση του οδοστρώματος.