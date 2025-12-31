Η Φιλαρμονική του Δήμου Ξάνθης, και η μπάντα της 25ης Τεθωρακισμένη Ταξιαρχίας – «2ο Σύνταγμα Ιππικού Έφεσος», έψαλαν τα κάλαντα για τη νέα χρονιά στον δήμαρχο Ξάνθης.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης, Στράτος Κοντός ευχαρίστησε τη Φιλαρμονική που έδωσε με τις νότες της, χρώμα και εορταστικό ρυθμό σε ολόκληρη την πόλη.

Παράλληλα επισήμανε τη σημαντικότητα της λειτουργίας του Δ΄ Σώματος Στρατού στην περιοχή και με την τήρηση των εθίμων, που κρατούν ζωντανές τις μνήμες στις παραδόσεις του τόπου, ευχόμενος δημιουργικό, ειρηνικό και χαρούμενο, το 2025.