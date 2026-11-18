Στην Ξάνθη χτυπά αυτές τις ημέρες η καρδιά των τεθωρακισμένων δυνάμεων, καθώς εκεί φιλοξενείται ο Διεθνής Διαγωνισμός Πληρωμάτων Αρμάτων 2026 (Tank Challenge 2026). Η διοργάνωση έχει ήδη ανοίξει τις πύλες της από τις 14 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον γύρω από τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την ετοιμότητα των συμμετεχόντων.

Οι χώρες που δίνουν το παρών στη διοργάνωση

Στον φετινό διαγωνισμό παίρνουν μέρος πληρώματα αρμάτων μάχης από τέσσερις χώρες. Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο ασκήσεων του Πετροχωρίου δοκιμάζονται δυνάμεις από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ιταλία και την Κύπρο.

Η παρουσία των τεσσάρων αυτών αποστολών δίνει έναν έντονο διεθνή χαρακτήρα στη διαδικασία, αναδεικνύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στα στελέχη των συμμετεχουσών δυνάμεων.

Τα πληρώματα καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα αξιολόγησης.

Οι δοκιμασίες πραγματοποιούνται στο Πετροχώρι, μια τοποθεσία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις ασκήσεις των τεθωρακισμένων, προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες για την εξέταση της ταχύτητας, της ακρίβειας και του συντονισμού κάθε πληρώματος.