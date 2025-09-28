Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο 40χρονος ομογενής από τη Γερμανία, τον οποίο συνέλαβε, απήγαγε και ξυλοκόπησε αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, επειδή τον πέρασε για… «λαθρομετανάστη».

Το περιστατικό που συνέβη στην Ξάνθη, καταγγέλθηκε από το θύμα με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο αστυνομικός. Ο 40χρονος δηλώνει σοκαρισμένος, «Βρίσκομαι εδώ από τα τέλη Αυγούστου, περίπου ένα μήνα. Έχω πάθει σοκ. Δεν περίμενα να συμβεί κάτι τέτοιο», αναφέρει στον Alpha φορώντας κολάρο.

Σύμφωνα με το xanthinews.gr , ο αστυνομικός ευρισκόμενος εκτός υπηρεσίας και φορώντας πολιτικά ρούχα, φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο Έλληνα πολίτη, τον οποίο – όπως ισχυρίστηκε – πέρασε για «λαθρομετανάστη». Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο ή αρμοδιότητα, του πέρασε χειροπέδες, τον έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε.

Το θύμα, ομογενής που ζει στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του. Είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής υπηκοότητας) και μάλιστα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η κατάσταση της υγείας του κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής. Το γεγονός αυτό φαίνεται να τον έκανε ακόμα πιο ευάλωτο στα χέρια ενός ανθρώπου, που όφειλε να τον προστατεύει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, «η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του, πρωινές ώρες της ίδιας μέρας (27/09/2025)», και «από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση».

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».