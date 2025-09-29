Κρατείται από χθες ο αστυνομικός που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης και θα οδηγηθεί σήμερα στις 12 στον εισαγγελέα καθώς συνελήφθη το Σάββατο 27/9, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Συγκεκριμένα ο Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε έναν 40χρονο πολίτη νομίζοντας πως είναι παράτυπος μετανάστης, του πέρασε χειροπέδες, τον έβαλε στο πόρτ μπαγάζ και τον εγκατέλειψε στον επαρχιακό δρόμο του Σελέρου της Ξάνθης.

Ο 40χρονος αν και κατάγεται από τα Πομακοχώρια της Ξάνθης, δεν μιλάει όμως Ελληνικά και μένει χρόνια στην Γερμανία και λόγω ενός θέματος υγείας δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ενώ η μήνυση που κατέθεσε έγινε με την συνδρομή διερμηνέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου: «η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».