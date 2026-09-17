Αδιανόητο περιστατικό αμέλειας στα Χανιά, προκαλεί την οργή των γονέων και της τοπικής κοινωνίας, καθώς δύο μικρά παιδιά, ηλικίας μόλις 5 ετών, ξεχάστηκαν εγκλωβισμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για περισσότερες από πέντε ώρες, βιώνοντας στιγμές πανικού και εγκατάλειψης.

Ολομόναχα για πέντε ώρες μέσα στο σχολικό λεωφορείο

Το περιστατικό συνέβη σε νηπιαγωγείο χωριού της ενδοχώρας των Χανίων, σύμφωνα με το zarpanews. Τα δύο προνήπια επιβιβάστηκαν το πρωί στο όχημα για να μεταβούν στο σχολείο τους. Ωστόσο, κατά την αποβίβαση στο κτήριο του νηπιαγωγείου, κανείς από τους υπευθύνους του δρομολογίου -ούτε ο οδηγός ούτε η συνοδός- δεν αντιλήφθηκε την απουσία τους. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά παρέμειναν κλειδωμένα στο σταθμευμένο όχημα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, όλα ξεκίνησαν όταν η μητέρα του ενός πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε για πρώτη μέρα ολοήμερο. Ωστόσο, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Έκτοτε άρχισε η αναζήτησή του, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στον χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δύο παιδιά σε τραγική κατάσταση.

Ο εφιάλτης των παιδιών έλαβε τέλος μετά από πέντε ώρες, όταν τελικά εντοπίστηκαν. Η εικόνα τους, ωστόσο, ήταν αποκαρδιωτική. Όπως καταγγέλλουν γονείς, τα 5χρονα βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση, τρομοκρατημένα, «κατουρημένα και κλαμένα».

Το σοκ που υπέστησαν ήταν τόσο ισχυρό, που τα παιδιά πλέον αρνούνται κατηγορηματικά να ξαναμπούν σε σχολικό όχημα, σύμφωνα με όσα είπαν οι οικογένειές τους.

Ο βροχερός καιρός απέτρεψε τα χειρότερα

Μέσα στην ατυχή αυτή συγκυρία, ο καιρός αποδείχθηκε σωτήριος για τη σωματική ακεραιότητα των δύο νηπίων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά γονέας μαθητή της περιοχής, σχολιάζοντας το συμβάν: «Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής. Τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;». Η αναφορά αυτή υπογραμμίζει τον θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεξαν τα παιδιά, καθώς σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών, η παραμονή σε ένα κλειστό όχημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μοιραία θερμοπληξία.

Σε επικοινωνία του zarpanews.gr, με τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου Γιάννη Καψανάκη, επιβεβαιώθηκε το γεγονός: «Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ισχύει. Όντως έγινε. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε, και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη».