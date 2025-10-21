Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Πολύ κοντά στη σύλληψη του άνδρα που τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/10, μαχαίρωσε θανάσιμα έναν 37χρονο Βούλγαρο έξω από γνωστό νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, βρίσκεται η αστυνομία σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι νεαρός Έλληνας κάτω των 25 ετών, είναι ήδη γνωστός στις αρχές και δραστηριοποιούνταν στην περιοχή, εργαζόμενος ως άτομο «ασφαλείας» πρακτικά, στην τοπική «προστασία» των μαγαζιών.

Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση αναφέρουν πως το έγκλημα φαίνεται να ήταν πράξη αντεκδίκησης.

Περίπου δύο εβδομάδες πριν τη δολοφονία, ο 37χρονος Βούλγαρος, μαζί με άλλα άτομα, είχε ξυλοκοπήσει τον νεαρό, γεγονός που, όπως όλα δείχνουν, όπλισε το χέρι του δράστη.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 3:30 τη νύχτα. Το θύμα διασκέδαζε μέσα στο κατάστημα μαζί με μια γυναίκα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποια στιγμή πλησίασε στο τραπέζι τους ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να γνώριζε τον 37χρονο.

Του ζήτησε να βγουν έξω να μιλήσουν. Ο 37χρονος αρχικά αρνήθηκε, όμως τελικά σηκώθηκε και τον ακολούθησε.

Κατέρρευσε μέσα στο κλαμπ

Λίγα λεπτά αργότερα, έξω από την είσοδο του club, ο δράστης φέρεται να τράβηξε μαχαίρι και να τον τραυμάτισε στην κοιλιά.

Το θύμα, αιμόφυρτο, κατάφερε να επιστρέψει στο εσωτερικό του μαγαζιού ζητώντας βοήθεια, πριν καταρρεύσει μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των θαμώνων.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 37χρονο βαριά τραυματισμένο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών, ο 37χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη και εκτιμούν πως η σύλληψή του είναι ζήτημα ωρών.

Αξίζει να σημειωθεί πως και ο 37χρονος Βούλγαρος δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Είχε στο παρελθόν καταδικαστεί και εκτίσει ποινή στις φυλακές Λάρισας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αποφυλάκισή του συνέχισε να διατηρεί επαφές τόσο με ανθρώπους του σωφρονιστικού κυκλώματος όσο και με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη «νύχτα».