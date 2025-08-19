Έγκλημα με εν ψυχρώ εκτέλεση έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα την νύχτα της Δευτέρας 18/08, καθώς ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμούς στην οδό Μιχαήλ Βόδα.

Πρόκειται για τον Αρτούρ Μπασίμι, 47 ετών, Αλβανικής καταγωγής ο οποίος δέχθηκε πυρά στη μέση του δρόμου και έπεσε νεκρός.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως το θύμα φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.

To θύμα το 2022 είχε συλληφθεί ως μέλος πολυμελούς σκληρής συμμορίας Αλβανών που διέπραττε κλοπές σε καθημερινή βάση στα μέσα μαζικής μεταφορές σε όλη την Αττική. Ο δε, αδερφός του έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για σωρεία ποινικών αδικημάτων και για δολοφονία.

Οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.