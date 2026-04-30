Ξεκινά η αντιπυρική περίοδος από την Παρασκευή, 1η Μαΐου, και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Την περίοδο αυτή θα εκδίδεται καθημερινά χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει ισχυρή σύσταση στους συμπολίτες μας:

«Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με: τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες, υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Στον ιστότοπο του Υπουργείου βρίσκονται αναρτημένες χρήσιμες οδηγίες πρόληψης και αυτοπροστασίας από δασικές πυρκαγιές.

Για τους παραβάτες, προβλέπονται βαριά πρόστιμα».