Για σήμερα Παρασκευή έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας η δίκη της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία αντιμετωπίζει μία σειρά από κατηγορίες.

Ειδικότερα, η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι κατηγορίες αφορούν την αφαίρεση της ζωής των δύο δικών της βρεφών, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ενός ακόμη βρέφους και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μίας ενήλικης.

Από την πλευρά της η Αστυνομία αναμένεται να λάβει αυξημένα μέτρα μέσα και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας.

Ιστορικό ακραίας βίας και η απόπειρα στην Πάτρα

Το κατηγορητήριο περιγράφει την 25χρονη ως ένα άτομο με εξαιρετικά βίαια ξεσπάσματα προς τους οικείους της. Στο παρελθόν είχε επιτεθεί σωματικά στην έγκυο μητέρα της, ενώ είχε προσπαθήσει να πνίξει μια φίλη της με κορδέλα, υποκινούμενη από ζήλεια.

Τα Χριστούγεννα του 2020, η κατηγορούμενη αποπειράθηκε να δολοφονήσει την τότε σύντροφό της στην Πάτρα. Η εισαγγελική πρόταση τονίζει πως η επίθεση σχεδιάστηκε με απόλυτη ψυχραιμία και υλοποιήθηκε την ώρα που το θύμα κοιμόταν και ήταν εντελώς ανυπεράσπιστο. Λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2021, ακολούθησε η δολοφονία του βρέφους της κουμπάρας της, η οποία εν αγνοία της της είχε εμπιστευτεί το παιδί της, και στη συνέχεια οι θάνατοι των δύο δικών της μωρών.

Τα «σκηνοθετημένα» δράματα και η αποκάλυψη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον χειριστικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η κατηγορούμενη μετά τις πράξεις της. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η 25χρονη «έστηνε σκηνικά θανάτου», προσπαθώντας να εμφανιστεί ως τραγική φιγούρα και «σωτήρας» των παιδιών αντί για θύτης.

Μετά τα εγκλήματα, επιδίωκε τη συσκότιση των ερευνών: στράφηκε δικαστικά εναντίον των γιατρών για τον θάνατο της μίας της κόρης, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές υποστηρίζοντας την αθωότητά της. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε με τη σύλληψή της, η οποία οδήγησε σύντομα στην ομολογία της. Πλέον, τον τελικό λόγο για την παραπομπή της σε δίκη έχει το Δικαστικό Συμβούλιο.