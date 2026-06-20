Πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλων, ξεκινάει από σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Αυγούστου, με τους ψαράδες όλης της χώρας να ξεχύνονται στις ελληνικές θάλασσες και δη στο Αιγαίο, με σκοπό να αλιεύσουν όσα περισσότερα από τα συγκεκριμένα μη βρώσιμα ψάρια -εισβολείς μπορούν, προκειμένου να καθαρίσουν όσο αυτό είναι εφικτό τις αλιευτικές περιοχές, από το συγκεκριμένο είδος ψαριού που έχει κατακλύσει τα ελληνικά ύδατα απειλώντας να διαταράξει το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η πρωτοβουλία του εν λόγω εγχειρήματος ανήκει στον ερασιτέχνη αλιέα και σεφ από τη Ρόδο Μιχάλη Καρποδίνη και ήδη έχει τύχει μεγάλης ανταπόκρισης από ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέχρι στιγμής, η ανταπόκριση που έχει λάβει η πρωτοβουλία είναι τεράστια (οι προβολές της σελίδας του διαγωνισμού έχουν ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο και οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι δεκάδες χιλιάδες), ενώ η πρωτοβουλία παρακολουθείται στενά από τις τοπικές αρχές περιοχών που έχουν πληγεί από τον λαγοκέφαλο.

Οι ψαράδες που θα αλιεύσουν τα περισσότερα ψάρια – θηρευτές θα κερδίζουν, ανά εβδομάδα, αλιευτικό εξοπλισμό και άλλα δώρα. Από σήμερα 20 Ιουνίου λοιπόν, μέχρι και τις 26 του μήνα, θα ξεκινήσει η πρώτη εβδομάδα αλιείας λαγοκέφαλων, όπως φαίνεται στην ανωτέρω ανάρτηση του Μιχάλη Καρποδίνη.

Οι συμμετέχοντες θα φωτογραφίζουν τους λαγοκέφαλους που ψαρεύουν και θα δημοσιεύουν τη φωτογραφία στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Μιχάλη Καρποδίνη στο Facebook, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή τους σε κληρώσεις με δώρα που προσφέρουν καταστήματα αλιευτικού εξοπλισμού. «Νικητές θα είμαστε όλοι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική αφίσα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Πως εισήλθε στα ελληνικά ύδατα ο τοξικός λαγοκέφαλος

Το ψάρι, το οποίο πέρασε στα ελληνικά νερά με τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ, αλλά και μέσω πλοίων που δεν τήρησαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έχει προκαλέσει ήδη τεράστια ζημιά στο οικοσύστημα ολόκληρων περιοχών. Καταστρέφει οικονομικά τους επαγγελματίες αλλά και τους ερασιτέχνες αλιείς, καθώς όντας θηρευτής κατασπαράζει μέχρι αφανισμού όλα τα άλλα αλιεύσιμα είδη, σκίζει με τα κοφτερά του δόντια τα δίχτυα και κόβει τις πετονιές «κλέβοντας» την ψαριά.

Παράλληλα αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς, αφού γεννά 1 εκατομμύριο αυγά το χρόνο και δεν έχει φυσικούς εχθρούς, καθώς μόνο κάποια είδη καρχαριών, αλλά και οι χελώνες καρέτα-καρέτα, των οποίων ο πληθυσμός στην Ελλάδα έχει λιγοστέψει, μπορούν να το φάνε.

Λόγω της τοξικής ουσίας που περιέχει στο σώμα του, είναι επικίνδυνο και μπορεί να καταστεί θανατηφόρο, για όποιον το φάει, άρα είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα είδη που έχουν ανοσία στο δηλητήριο του λαγοκέφαλου είναι ελάχιστα. Πέρα από τα δύο που προαναφέρθηκαν, μπορούν να τραφούν με μικρούς λαγοκέφαλους η ζαργάνα, ο κυνηγός και η σμέρνα.

Το συγκεκριμένο ψάρι μάλιστα, δεν το…ακουμπάνε ούτε οι γάτες, λόγω της τοξικότητας του, αντιλαμβανόμενες τον κίνδυνο για τη ζωή τους. Πολλοί ερασιτέχνες ψαράδες που πετάνε στις γάτες των λιμανιών μικρούς λαγοκέφαλους, τις βλέπουν να απομακρύνονται τρέχοντας…

Η ζημιά που υφίσταται ο Έλληνας ψαράς από τους λαγοκέφαλους μόνο από τις ζημιές που προκαλούν στα αλιευτικά εργαλεία και τα αλιεύματα, ξεπερνά τις 6.000 ευρώ το χρόνο κατά μέσο όρο σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να «επικηρύξει» τους λαγοκέφαλους, σχεδιάζοντας να επιδοτούνται οι ψαράδες με τιμή 6 ευρώ το κιλό, δίνοντας τους έτσι το κίνητρο για να αλιεύουν τα μη βρώσιμα ψάρια -εισβολείς, ώστε να περιοριστεί δραστικά ο αριθμός τους. Ήδη το πρόγραμμα «τρέχει» πιλοτικά στην Κρήτη.