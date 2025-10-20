Ξεκινά η διαδικασία αιτήσεων για το νέο voucher διακοπών 150 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, μέσω της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας North Evia Pass 2025. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στόχο έχει την οικονομική στήριξη του εγχώριου τουρισμού στη Βόρεια Εύβοια, και αφορά χιλιάδες πολίτες που επιθυμούν να απολαύσουν διακοπές στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, ταυτόχρονα ενισχύοντας την τοπική οικονομία των πυρόπληκτων περιοχών.

Με την απόφαση 62122/Σ.26837/30.9.2025, καθορίζεται η διαδικασία για την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μέσω της εφαρμογής του North Evia Pass 2025, ενώ υπεύθυνος φορέας υλοποίησης είναι η εταιρεία του Δημοσίου ΕΔΥΤΕ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σκοπός του προγράμματος North Evia Pass 2025

Το North Evia Pass 2025 στοχεύει να ενισχύσει τόσο τους επισκέπτες όσο και τις τοπικές επιχειρήσεις, μέσα από μια εύκολη και ψηφιακή διαδικασία έκδοσης της κάρτας, που δεν απαιτεί γραφειοκρατία ή εισοδηματικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο voucher χειμερινών διακοπών «North Evia Pass 2025», ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2025.

«Δικαιούχοι» του προγράμματος «North Evia Pass 2025», ορίζονται όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελούμενων, προσδιορίζεται ως εξής:

-Για τους δικαιούχους του προγράμματος «North Evia Pass 2025» που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, η ενίσχυση ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ και

-για τους δικαιούχους του προγράμματος «North Evia Pass 2025» που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας η ενίσχυση ανέρχεται ομοίως στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον διαδικτυακό τόπο:

https://vouchers.gov.gr/