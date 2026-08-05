Από το πρωί της Τετάρτης 5 Αυγούστου, κλιμάκια μηχανικών σαρώνουν το Πόρτο Γερμενό, πραγματοποιώντας ελέγχους από σπίτι σε σπίτι για την πλήρη καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία.

Στην περιοχή βρίσκεται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρακολουθώντας από κοντά τις αυτοψίες. Η αξιολόγηση των ειδικών θα χωρίσει τα ακίνητα σε κατοικήσιμα, επισκευάσιμα ή επικίνδυνα/κατεστραμμένα, ανοίγοντας άμεσα το δρόμο για την ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης και την καταβολή των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους.

Παρά την έναρξη των διαδικασιών, το τοπίο παραμένει δραματικό, με τους κατοίκους να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις στάχτες των περιουσιών τους και τις συνέπειες της επόμενης ημέρας.