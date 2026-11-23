Την πόρτα του ανακριτή πέρασαν σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, οι 15 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων. Η διαδικασία των απολογιών ξεκινά σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Τρίτη, κατόπιν προθεσμίας που ζήτησαν οι κατηγορούμενοι ώστε να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή απέναντι στις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Οι εμπλεκόμενοι διώκονται για σειρά κακουργηματικών πράξεων, στις οποίες περιλαμβάνονται η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η φοροδιαφυγή, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η πλαστογραφία, καθώς και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Οι 8 εταιρείες-«βιτρίνες» και το κόλπο με τις επιστροφές φόρου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η εγκληματική οργάνωση είχε δημιουργήσει ένα άρτια δομημένο δίκτυο, χρησιμοποιώντας ως «οχήματα» οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες». Ο βασικός τρόπος δράσης τους στηριζόταν στην έκδοση και αξιοποίηση δεκάδων εικονικών τιμολογίων, μέσω των οποίων υπέβαλλαν ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις, στοχεύοντας στην είσπραξη παράνομων επιστροφών φόρου από το κράτος.

Από την παράνομη αυτή δραστηριότητα, το κύκλωμα άνοιξε «μαύρη τρύπα» στα κρατικά ταμεία. Η συνολική οικονομική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Δείτε βίντεο από την άφιξη των κατηγορουμένων στην Ευελπίδων: