Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο διοργανωτής Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης, ετοιμάζει ένα μεγάλο 10ήμερο πάρτι στη στεριά και στη θάλασσα με τους ξένους ιστιοπλόους, να απολαμβάνουν τα ελληνικά νησιά και τη φιλοξενία αλλά και να δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στα 600 non stop ναυτικά μίλια, στο πάντα απρόβλεπτο Αιγαίο.

Από την πρώτη διοργάνωση του 2021, ο αγώνας απέκτησε διεθνή φήμη και εντάχθηκε στην ομάδα των μεγαλύτερων διεθνών αγώνων ιστιοπλοΐας 600 ναυτικών μιλίων με τους φημισμένους αγώνες: Newport – Βερμούδες (ΗΠΑ), Rolex Fastnet Race, Rolex Sydney-Hobart, Rolex Middle Sea Race, RORC Caribbean 600.

Παράλληλα θα γίνει η ένταξη του αγώνα από τη Διεθνή Ένωση Σκαφών Maxi. Η υποστήριξη από την Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Τουρισμού, τον Ε.Ο.Τ. και το Υπουργείο Αθλητισμού, καθώς και η συνεργασία με την Olympic Marine αλλά και του ιδιωτικού τομέα όπως αυτή των εταιρειών Rolex, Mercedes, Κορωνάκης κλπ., έφεραν την επιδιωκόμενη επιτυχία που ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας ως χώρας διεθνούς ναυταθλητισμού και θαλάσσιου τουρισμού.

Οι αναμνήσεις των ιστιοπλόων

Τα σχόλια των συμμετεχόντων της περυσινής 5ης διοργάνωσης εξηγούν ξεκάθαρα γιατί ο αγώνας αυτός είναι μοναδικός και συνεχίζει να προσελκύει τόσο νέες όσο και επαναλαμβανόμενες συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

«Ήταν ένας φανταστικός αγώνας, από τους καλύτερους» θυμάται ο Frédéric Puzin, Γάλλος κυβερνήτης του Carkeek 54 DAGUET 5, με εντυπωσιακό ιστορικό διακρίσεων σε διεθνείς αγώνες 600 ναυτικών μιλίων, όπως το Caribbean 600, το Sydney–Hobart και το Middle Sea Race.

«Μου άρεσε ιδιαίτερα αυτός ο αγώνας όχι μόνο για τη δυσκολία του και τις δεξιότητες που απαιτεί σε όλες τις συνθήκες, αλλά και για το πνεύμα του και τη θέση του στην ιστορία», πρόσθεσε ο Puzin και ολοκληρώνει. «Το σκηνικό εδώ είναι εκπληκτικό: τα νησιά, τα ηλιοβασιλέματα και η αίσθηση ότι ακολουθούμε τα ίχνη θρυλικών ναυτικών που έκαναν το ίδιο για χιλιάδες χρόνια».

Από την πλευρά του, ο Paul Larson, Αυστραλός κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ ταχύτητας στην ιστιοπλοΐα και κυβερνήτης της μεγαλύτερης συμμετοχής του στόλου του 2025, του 84 ποδών πολυτελούς αγωνιστικού καταμαράν ALLEGRA του Ελβετού Adrian Keller, σχολίασε: «Κάθε φορά που τερματίζουμε λέμε «ποτέ ξανά», κι όμως αυτή είναι η τρίτη μου φορά. Είναι ένας σκληρός αγώνας, ένα πραγματικό «τέρας», μια τεράστια πρόκληση. Ξέρεις ότι θα είναι μια σχέση αγάπης και μίσους και αυτό ακριβώς είναι που σε κάνει να επιστρέφεις».

Βίντεο από τον περσινό αγώνα

Για τον Chris Hemans και την ομάδα του από την Καλιφόρνια στο Cookson 50 VARUNA, η πρώτη περσινή συμμετοχή στο 5ο AEGEAN 600 ήταν η πρώτη και σίγουρα όχι η τελευταία. «Ο αγώνας αυτός είναι εντελώς διαφορετικός από τον Transpac προς τη Χαβάη», ανέφερε και συνέχισε: «Είναι μόλις το ένα τέταρτο της απόστασης, αλλά με τριπλάσια δράση σε αλλαγές πανιών και δύσκολες αποφάσεις πλοήγησης και τακτικής. Παλέψαμε σκληρά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ακόμη και μετά από μια καταστροφική πρώτη νύχτα. Κάθε μέλος της ομάδας έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και είμαι πραγματικά περήφανος για τη συνολική προσπάθεια».

Τα πληρώματα, οι οικογένειες και οι φίλοι τους απολαμβάνουν επίσης τη γενναιόδωρη ελληνική φιλοξενία των διοργανωτών του AEGEAN 600 και της Olympic Marine. Η παγκόσμιας κλάσης μαρίνα φιλοξενεί τον στόλο, τις προαγωνιστικές κοινωνικές εκδηλώσεις και τα σεμινάρια ασφαλείας ενώ η εντυπωσιακή τελετή απονομής πραγματοποιείται στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.

Πέρα από τις τελετές έναρξης και απονομής, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάριο Ασφαλείας για όσους απαιτείται να συμμορφωθούν με τα πρότυπα ασφαλείας αγώνων ανοικτής θαλάσσης καθώς και περιήγηση στον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο για αθλητές και συνοδούς.

Για όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό τους και να προετοιμαστούν περισσότερο, διεξάγεται το Attica Warm-up Race την Παρασκευή 3 Ιουλίου, δύο ημέρες πριν από την εκκίνηση του αγώνα την Κυριακή 5 Ιουλίου. Ο αγώνας προθέρμανσης θα διεξαχθεί στο στενό μεταξύ της Αττικής και της γειτονικής Μακρονήσου.

Στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.aegean600.com διατίθενται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προκήρυξη Αγώνα, την αίτηση εγγραφής, τον χάρτη και τα χαρακτηριστικά της διαδρομής, την ιστορία του θεσμού, τα προηγούμενα αποτελέσματα και πρακτικές πληροφορίες για την Olympic Marine.

Ο ΠΟΙΑΘ και η Olympic Marine, συνδιοργανωτής του αγώνα, προσκαλούν όλους τους ιστιοπλόους να συμμετάσχουν στην έκτη διοργάνωση αυτού του μοναδικού αγώνα ανοικτής θαλάσσης, τον οποίο το περιοδικό Seahorse Magazine έχει χαρακτηρίσει ως «τον τέλειο αγώνα 600 ναυτικών μιλίων». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ROLEX θα είναι το επίσημο ρολόι της διοργάνωσης.

Επίσημο ρολόι της διοργάνωσης η ROLEX

Η ROLEX ανέκαθεν συνδεόταν με δραστηριότητες που οδηγούνται από το πάθος, την αριστεία, την απόλυτη ακρίβεια, τη συνεχή επιδίωξη της τελειότητας και το ομαδικό πνεύμα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Rolex θα είναι παρούσα στο AEGEAN 600 ως ΕΠΙΣΗΜΟ ΡΟΛΟΙ της διοργάνωσης. Ο αγώνας Aegean 600 είναι ένας από τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες 600 ναυτικών μιλίων που υποστηρίζονται από τη ROLEX, ως μέρος της 71χρονης σύνδεσης της με το άθλημα της ιστιοπλοΐας.

Τα πληρώματα που συμμετέχουν έχουν να αντιμετωπίσουν τις συναρπαστικές προκλήσεις και τα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα, όπως και στους ιστορικούς αγώνες Rolex Sydney Hobart Yacht Race, Rolex Fastnet Race και Rolex Middle Sea Race. Υπάρχει μια φυσική σχέση μεταξύ της ROLEX και των διεθνών ιστιοπλοϊκών αγώνων, όπου η χάραξη μιας επιτυχημένης πορείας απαιτεί αταλάντευτη δέσμευση, πλούσια εμπειρία και οξυδερκή διαίσθηση για να αντιμετωπίσει κανείς τις συνεχείς εναλλαγές του ανέμου, τα ισχυρά ρεύματα και τη δύναμη του κύματος.

Η διαδρομή των 600 ναυτικών μιλίων, περικλείει το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου Πελάγους. Το AEGEAN 600 είναι από τους πολυπληθέστερους σε συμμετοχή σκαφών με ξένη σημαία των παρόμοιων αγώνων και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της Ελλάδας παγκοσμίως.