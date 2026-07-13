Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου, οι θερινές εκπτώσεις για το 2026, οι οποίες πρόκειται να διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με στόχο την τόνωση της καταναλωτικής κίνησης στην αγορά. Οι εμπορικές επιχειρήσεις προχώρησαν σε μειώσεις τιμών σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, με κυριότερες αυτές της ένδυσης και της υπόδησης.

Η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή

Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή εκτείνεται από τις 11:00 έως τις 20:00.

Το θεσμικό πλαίσιο και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Οι φετινές θερινές εκπτώσεις διενεργούνται βάσει του νόμου 4177/2013, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε ισχύ οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

Βάσει των προβλεπόμενων κανονισμών, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να αναγράφουν με σαφήνεια τις μειώσεις των τιμών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα εύκολης σύγκρισης μεταξύ της αρχικής και της εκπτωτικής τιμής, ενισχύεται η διαφάνεια στην αγορά και αποτρέπονται τυχόν παραπλανητικές πρακτικές κατά τη διάρκεια των αγορών.