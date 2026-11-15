Οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος της οδού Πατησίων άνοιξαν νωρίς το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, υποδεχόμενες τους πρώτους πολίτες που έσπευσαν στον χώρο του Πολυτεχνείου.

Το ίδρυμα παρέμεινε κλειστό τις προηγούμενες δύο ημέρες για την προετοιμασία του χώρου, ενώ όλα τα κτήρια θα παραμείνουν κλειστά έως και την Τρίτη, καθώς οι εσωτερικοί χώροι δεν παραχωρούνται για εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Η πρόσβαση του κοινού πραγματοποιείται από την κεντρική πύλη, καθώς και από τις εισόδους των οδών Στουρνάρη και Τοσίτσα.

Νέο ωράριο λειτουργίας

Για πρώτη φορά φέτος εφαρμόζεται συγκεκριμένο ωράριο προσέλευσης στο συγκρότημα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα οι πύλες θα ανοίγουν στις 08:30 και θα κλείνουν στις 18:00, με το ενδεχόμενο να κλείσουν και νωρίτερα εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Ανήμερα της επετείου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, το ωράριο διαμορφώνεται από τις 09:00 έως τις 13:00.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη

Σε κλίμα κινητοποιήσεων ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις και στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πρωινή φοιτητική πορεία που κατέληξε στη συμβολική κατάληψη του κτηρίου της Πολυτεχνικής Σχολής. Στον χώρο βρίσκονται φοιτητές, συλλογικότητες και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, οι οποίοι στήνουν έκθεση αφιερωμένη στα γεγονότα του 1973 στην πόλη.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί τη Δευτέρα με ημερίδα για τα σύγχρονα διδάγματα του Πολυτεχνείου σε καιρό πολέμου και θα ακολουθήσει συναυλία, ενώ την Τρίτη στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων, πριν από τη μεγάλη απογευματινή πορεία.

Τα μέτρα ασφαλείας

Η φύλαξη του ιδρύματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ξεκίνησε ήδη από τις 10 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 18 του μηνός. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύ επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς επί ποδός στο κέντρο της Αθήνας.

Από αέρος, ελικόπτερα και drones θα μεταδίδουν συνεχή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ. Την ημέρα της μεγάλης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία, αστυνομικοί με πολιτικά θα διενεργούν εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους, ενώ αυξημένη θα είναι η επιτήρηση γύρω από πανεπιστημιακά ιδρύματα και διπλωματικές αποστολές, με έμφαση στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από την 06.00΄ ώρα της Κυριακής 15-11-2026 έως την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 18-11-2026, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17-11-2026 από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες. Ακόμη, σύμφωνα με Απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).