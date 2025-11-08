Από 25 περιοχές και 152 σημεία της Περιφέρειας, ξεκινά σήμερα (8/11) η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά, το οποίο θα επεκταθεί στην Αττική από τις 15 Νοεμβρίου.

Το σχέδιο θα υλοποιήσει η νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, με 24ωρη ένστολη παρουσία, ελέγχους στα σπίτια με στοχευμένες επιχειρήσεις. Πρόκειται να συμμετάσχουν 473 αστυνομικοί, που υπάγονται στο ελληνικό FBI.

Όπως ανακοίνωσε από το Ηράκλειο Κρήτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των περιοχών, όπου ζουν Ρομά, και τη συγκρότηση ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο περιλαμβάνει:

– 24ωρη παρουσία εντός των οικισμών

– Προληπτικούς έλεγχους σε πρόσωπα και οικίες

– Ελέγχους για παράνομη οπλοκατοχή

– Διαρκή ενημέρωση των κατοίκων

«Οι ομάδες αυτές επιχειρησιακά υπάγονται στο ελληνικό FBI. Η Αττική υπάγεται απευθείας στην υπηρεσία αυτή, στην υπόλοιπη χώρα θα συνεργάζονται με τις τοπικές υπηρεσίες για την εμπέδωσε της τάξης», τόνισε ο υπουργός.

Επεσήμανε τέλος ότι «οι 50 διαμεσολαβητές που θα προσλάβουμε θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια Δ.Κ