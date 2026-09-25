Πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης της 79ης Εκπαιδευτικής Σειράς Φοίτησης της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Αντιστράτηγος Πολύχρονος καλωσόρισε τους νέους σπουδαστές, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Σχολή στη διαμόρφωση της στρατηγικής σκέψης και στην ανώτατη επιχειρησιακή κατάρτιση των στελεχών.

Παράλληλα, μετέφερε τις ευχές της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για μια δημιουργική ακαδημαϊκή πορεία, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη του νέου κύκλου σπουδών.