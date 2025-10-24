Επιμέλεια: Γ.Κ.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, η δίκη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Λάμπρου Φιλίππου, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό δύο γυναικών και μια απόπειρα βιασμού.

Η υπόθεση είχε έρθει στη δημοσιότητα την περίοδο των καταγγελιών του κινήματος #metoo 2021-2022 και αφορά τις μηνύσεις τεσσάρων γυναικών κατά του ηθοποιού και καθηγητή Λάμπρου Φιλίππου για πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης την περίοδο 2008 – 2014, ενώ μάλιστα καθώς έχουμε φτάσει 2025, καταγγέλλονται καθυστερήσεις από πλευράς δικαστικής εξουσίας και κίνδυνος παραγραφής.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατά εξακολούθηση, ενώ η πρώτη μάρτυρας που κατέθεσε ήταν η μητέρα της πρώτης καταγγέλλουσας. Στην κατάθεσή της, περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε η οικογένεια, αλλά και την εμπιστοσύνη που είχαν στον κατηγορούμενο, τον οποίο θεωρούσαν σχεδόν σαν μέλος της οικογένειας.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με την μεγαλύτερη κόρη της, Δ., όταν έλαβαν χώρα τα περιστατικά κακοποίησης σε βάρος της μικρότερης, Ι. Η αποκάλυψη έγινε τον Αύγουστο του 2015, όταν η Ι. μίλησε για πρώτη φορά στην οικογένειά της και στην αδελφή της για όσα είχαν συμβεί.

«Η Δ. του είπε ‘έλα εδώ που είναι και οι γονείς μας, κακοποιούσες την Ι. τόσα χρόνια’. Εκείνος δεν το αρνήθηκε», κατέθεσε η μητέρα, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να μειώσει τη σοβαρότητα των πράξεών του.

Χειριστική και εξουσιαστική συμπεριφορά

Η μητέρα υπογράμμισε ότι ο κατηγορούμενος ήταν χειριστικός και εξουσιαστικός. Περιέγραψε τη σχέση εξάρτησης που ανέπτυξε με την Ι., ασκώντας ψυχολογική πίεση και έλεγχο, τρομοκρατώντας την και δημιουργώντας αίσθημα εξάρτησης. «Την τρομοκρατούσε, ήταν έντονος και είχε επίδραση πάνω της. Στην ουσία ήταν εξαρτημένη και τρομοκρατημένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης σε μια απόπειρα αυτοκτονίας της Ι., κατά την οποία ο κατηγορούμενος, ως σύντροφος της Δ., είχε προσφερθεί να βοηθήσει, γεγονός που δείχνει την επιρροή και τον έλεγχο που ασκούσε πάνω στην οικογένεια.

Η κατάθεση της Ι.

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε η ίδια η Ι., περιγράφοντας τη σχέση και την επαφή της με τον κατηγορούμενο και χαρακτηρίζοντάς τον χειριστικό. Αναφέρθηκε σε περιστατικά παρεμβατικότητας, επιβολής ενοχής και ψυχολογικής εξουσίας. «Σοκαρίστηκα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι συνέβαινε όταν εμφανίστηκαν κι άλλες γυναίκες. Ήταν παρεμβατικός, με έφερνε συχνά στο σημείο να κλαίω», είπε.

Η Ι. σημείωσε επίσης ότι ο κατηγορούμενος είχε προσεγγίσει και την οικογένειά της, ακόμη και στο πατρικό της σπίτι, προσπαθώντας να δημιουργήσει οικειότητα και εμπιστοσύνη για να καλύψει τις προθέσεις του.