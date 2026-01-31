Ξεκίνησε από το βράδυ του Σαββάτου η ισχυρή και εκτεταμένη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει την Αττική καθώς και 4 περιφέρειες της χώρας, που βρίσκονται στο επίκεντρο, λόγω του μεγάλου όγκου βροχής που προβλέπεται να πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα.

Μετά τις 10 το βράδυ ήχησε σταδιακά το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Σποράδες, Ημαθία και Πιερία.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία νωρίτερα είχε εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) περιοχές με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων, οι οποίες είναι:

– Περιφέρεια Πελοποννήσου,

– Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

– Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

– Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αργά το βράδυ του Σαββάτου υπήρξε και νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Κόκκινη προειδοποίηση

Επικαιροποίηση Σάββατο 31-01-2026/22:30 τοπική

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α. α. 3/2026 που εκδόθηκε σήμερα Σάββατο 31-01-2026 στις 10:30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο στις παραγράφους β και γ.

Πιο συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Αύριο Κυριακή (01-02-26)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μεθαύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι βροχοπτώσεις δεν θα έχουν μόνο μεγάλη ένταση αλλά και μεγάλη διάρκεια, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από θυελλώδεις ανέμους έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Δείτε Live την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην Αττική, όπου οι βροχές θα ξεκινήσουν λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Τσατραφύλλια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα ενισχυθούν, ενώ την Κυριακή αναμένονται και ισχυρές καταιγίδες.

Παρότι θα υπάρξουν πρόσκαιρες υφέσεις, οι βροχοπτώσεις θα επανέρχονται, με αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων όχι μόνο στα νότια προάστια αλλά και σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου, λόγω του συνολικού όγκου υετού που θα πέσει.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική θα λάβει χώρα από τις 6:00 μέχρι τις 10:00 την Κυριακή. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες «περίπου σε τάξη μεγέθους όπως αυτές που είχαμε πριν 8-10 μέρες». Το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας θα είναι έντονο, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, ωστόσο δεν θα έχει διάρκεια.

Η δεύτερη φάση θα είναι από το απόγευμα προς το βράδυ. Ο μετεωρολόγος είπε πως χρειάζεται προσοχή στα νότια της Αττικής αλλά και στο κέντρο της πόλης. Το μέτωπο εκτός από τις προαναφερόμενες περιοχές, θα επηρεάσει τόσο τα δυτικά όσο και τα βόρεια του Λεκανοπεδίου.

Δείτε χάρτες με το χαμηλό βαρομετρικό που θα πλήξει την Κυριακή τις περιφέρειες της χώρας που βρίσκονται σε Red Code (Μeteo.gr):

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Σε κατάσταση Red Code έχουν τεθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για περιοχές όπου προβλέπονται κατά τόπους πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες της Κυριακής έως αργά το απόγευμα.

Την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης την ανατολική Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη δυτική και ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας – την Κρήτη κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, τα νησιά του Ιονίου, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.

Παράλληλα με τις βροχές, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε βόρειες ημιορεινές και κατά τόπους χαμηλού υψομέτρου περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από το απόγευμα της Κυριακής. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι θυελλώδεις, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες και εναέριες μετακινήσεις.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς το επεισόδιο βροχόπτωσης της Κυριακής κατατάσσεται στην Κατηγορία 4, δηλαδή «Πολύ Σημαντική».

Η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-01-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές που

από αργά το βράδυ θα ενταθούν και τη νύχτα στο Ιόνιο και τη δυτική

Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά

τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες

βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα

μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν και

θα σημειωθούν βροχές που κατα τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν

στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την

Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά και από το βράδυ στα

δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 με

εξασθένηση το βράδυ, στα βορειοανατολικά ανατολικοί

βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί, με ενίσχυση

το βράδυ στα βορεια 4 με 6 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα

φτάσει τους 13 και τοπικά 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα

ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19,

τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-02-2026

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες ΠΡΟΒΛΈΠΟΝΤΑΙ:

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το

απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας,

Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις

περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και

Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη

προειδοποίηση).

γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες

(πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας,

Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

(πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το

μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας,

Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί

προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές

ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την

Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί

προειδοποίηση).

θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες

(πορτοκαλί προειδοποίηση).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με

ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις

εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς

ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές

χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα

βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα και σε

περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό

υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια

ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4

με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η

θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στην

Μακεδονία, τη Θράκη και το εσωτερικό της Ηπείρου δεν θα ξεπεράσει

τους 10 βαθμούς, τη Θεσσαλία τους 12 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο

Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 17

βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς

Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά

και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-02-2026

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές

βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις

Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι

πρόσκαιρα ισχυρές στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τις πρωινές ώρες. Το

απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με

τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά

από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες

πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και

τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα

βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές

τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17

με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και

βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΤΡΙΤΗ 03-02-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα

ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες και τα

Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά

ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 6

μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο

Ιόνιο από το απόγευμα βαθμιαία 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές

της. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα

κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 04-02-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με

λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία και από αργά το

απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη

Θεσσαλία. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά

καθώς και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και

σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά

ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8

και από τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 05-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα

δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές

καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά και τα βόρεια

θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα νησιά του

ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά

ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο

τοπικά 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.