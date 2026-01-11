Ξεκίνησε από το μεσημέρι της Κυριακής, 11 Ιανουαρίου, να χιονίζει στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, όπου η πτώση της θερμοκρασίας είναι ιδιαίτερα αισθητή.

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους σε Ασβεστοχώρι, Φίλυρο, Χορτιάτη, Ρετζίκι, Ωραιόκαστρο, Λαγκαδά, Βερτίσκο, Σοχό και Άσσηρο. Ασθενής χιονόπτωση σημειώνεται και στην περιοχή του Πανοράματος.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-1-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-1-26).

Χιονίζει πλέον κανονικά στα προάστια με ελαφρύ στρώσιμο σε σκεπές και χόρτα. Δημοσιεύτηκε από Fokion Chorinos στις Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Οι πρώτες νιφάδες! Δημοσιεύτηκε από Μαρία Κούτρα στις Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ξεκίνησε μία χαλαρή χιονόπτωση στα προάστια Θεσσαλονίκης ( Ασβεστοχώρι) αυτή την ώρα, έτσι για το μάτι, η πρώτη του έτους. Δημοσιεύτηκε από Fokion Chorinos στις Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Χιόνια και σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Μακεδονία

Χειμωνιάτικο σκηνικό επικρατεί τις τελευταίες ώρες και σε περιοχές της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των έντονων χιονοπτώσεων.

Δείτε σημερινή φωτογραφία της «Ζούγκλας» από το Περτούλι Τρικάλων:

Στα λευκά ντύθηκαν το Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας και η Μηλιά Μετσόβου, όπου το χιόνι κάλυψε δρόμους και οικισμούς, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε αρκετά σημεία το οδικό δίκτυο απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν επίσης στην Ορεινή Ναυπακτία, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Για την κίνηση προς τις ορεινές περιοχές κρίνεται απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Φλώρινα, όπου το πρωί καταγράφηκε χιονόπτωση, ενώ η θερμοκρασία σημείωσε αισθητή πτώση, υποχωρώντας κάτω από το μηδέν.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού: