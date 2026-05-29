Με αυξημένη κίνηση ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 29/05 η έξοδος των εκδρομέων για το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού, αυτό του Αγίου Πνεύματος. Παρά το γεγονός ότι η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων «κρατά» αρκετές οικογένειες στην πρωτεύουσα, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ με προορισμό τα νησιά, με την πληρότητα στα πλοία να αγγίζει ήδη το 90%.

Στο «κόκκινο» η κίνηση στον Πειραιά

Η κινητικότητα στο λιμάνι του Πειραιά είναι έντονη από νωρίς. Ιδιαίτερα στην πύλη Ε7, από όπου αναχωρούν τα πλοία για τις Κυκλάδες, η ροή των ταξιδιωτών ήταν συνεχής, καθώς μόνο μέχρι τις 07:30 το πρωί είχαν προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις.

Σύμφωνα με στελέχη του Λιμενικού Σώματος και εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, η επιβατική κίνηση κυμαίνεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με τα πλοία να σαλπάρουν σχεδόν με τη μέγιστη πληρότητα σε επιβάτες και οχήματα. Συνολικά, μέχρι τις 09.30 το πρωί της Παρασκευής έχουν προγραμματιστεί επτά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Κορύφωση της κίνησης το απόγευμα

Οι αρχές αναμένουν το μεγάλο «κύμα» των εκδρομέων να κορυφωθεί τις απογευματινές ώρες, όταν θα ολοκληρωθεί το ωράριο εργασίας για όσους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν επιπλέον ημέρα άδειας. Για το λόγο αυτό, από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμη 12 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο.

Μέχρι στιγμής, η διαδικασία της επιβίβασης εξελίσσεται ομαλά, με τις λιμενικές αρχές και την τροχαία να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία στους οδικούς άξονες γύρω από το λιμάνι. Ωστόσο, καθώς η κίνηση στους δρόμους συνεχώς αυξάνεται, απευθύνεται σύσταση στους οδηγούς και τους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να φτάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία της τελευταίας στιγμής.