Με αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφονται προβλήματα κυκλοφορίας στον Κηφισό, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, αλλά και στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία.

Η αυξημένη ροή οχημάτων αφορά κυρίως τα ρεύματα εξόδου από την Αθήνα, καθώς πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας επέλεξαν το Σαββατοκύριακο για την έναρξη των διακοπών τους ή για μια σύντομη απόδραση εκτός πόλης.

Αυξημένη κίνηση στις εξόδους της Αθήνας

Στον Κηφισό παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω του μεγάλου όγκου οχημάτων, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην έξοδο προς την εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου η κυκλοφορία έχει αυξηθεί σημαντικά.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό. Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις:

5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.

στην έξοδο προς Λαμία. 10 έως 15 λεπτά από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας.

από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας. 10 έως 15 λεπτά στην έξοδο προς Μαρκόπουλο.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συγκεκριμένα άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία).

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Μαρκόπουλο.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα άνω των 30΄ από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία). https://t.co/LtiRlJOMvz — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 17, 2026

Κίνηση καταγράφεται και στο λιμάνι του Πειραιά, το Κέντρο της Αθήνας και την λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.

Η Τροχαία βρίσκεται σε επιφυλακή για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ενώ οι οδηγοί συνιστάται να ενημερώνονται για την κατάσταση στους δρόμους πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους.

Κορυφώνεται η έξοδος για τις διακοπές

Η έξοδος των αδειούχων αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με την κίνηση να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ιδιαίτερα προς δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους οδηγούς να τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και να μην οδηγούν όταν αισθάνονται κόπωση, καθώς η αυξημένη κίνηση σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.