Με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες κατεδάφισης του κτηρίου του Badminton, οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα, στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη).

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο υπουργείο, το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας.

Βίντεο από την κατεδάφιση:

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην κατεδάφιση του κτηρίου του Badminton, που ξεκίνησε, σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, μέσω ανάρτησής του στο κοινωνικό δίκτυο, Χ.

«Επιτέλους! Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη)», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας: