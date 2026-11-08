Με ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών να καταγράφεται δόθηκε στις 8:30 το πρωί από τον Μαραθώνα, η εκκίνηση για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Περίπου 25.000 δρομείς βρέθηκαν στην αφετηρία προκειμένου να συμμετάσχουν στην αυθεντική διαδρομή των 42.195 μέτρων, από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο, μετατρέποντας την πρωτεύουσα της χώρας σε σημείο συνάντησης αθλητών από κάθε γωνιά του κόσμου.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας ξεκίνησε με τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση δόθηκε στις 08:00 από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη, με τους συμμετέχοντες να ακολουθούν τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων και να τερματίζουν στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο αγώνας, που περιλαμβάνει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χιλιομέτρων εκτός σταδίου, διεξάγεται παράλληλα με τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, η οποία κορυφώνεται με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο των 42.195 μέτρων, η εκκίνηση του οποίου δόθηκε στις 08:30 από τον Μαραθώνα, με θερμοκρασία 12 βαθμών Κελσίου στον Μαραθώνα με αναμενόμενη άνοδο και εξασθένηση του ανέμου.

Συνολικά το διήμερο 7-8 Νοεμβρίου περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες έλαβαν μέρος στους αγώνες της Αθήνας. Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκίνησε το Σάββατο με τους δύο αγώνες των 5 χιλιομέτρων, ενώ σήμερα Κυριακή 8 Νοεμβρίου πραγματοποιείται ο μεγάλος αγώνας της κλασικής διαδρομής. Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε στις 17:00 για το 5 χλμ. Telekom, ενώ στις 20:00 ακολούθησε το 5 χλμ. Universities Night Run Allwyn, που απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες.