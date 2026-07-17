Πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά η τελετή έναρξης για τον ετήσιο Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Το παρόν στην Ακτή Ξαβέρη έδωσε ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας , ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τον απόπλου των μελλοντικών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε την ηγεσία του Σώματος, καθώς στην προβλήτα βρέθηκαν επίσης ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος , και ο Διοικητής της Σχολής, Υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας.

Ιδιαίτερα ζεστή ήταν η ατμόσφαιρα από την παρουσία πολυάριθμων συγγενών και φίλων, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο για να αποχαιρετήσουν και να ευχηθούν καλά ταξίδια στους Ναυτικούς Δοκίμους.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ταξίδι αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα για την πρακτική τριβή των σπουδαστών με το θαλάσσιο στοιχείο, την απόκτηση πολύτιμης ναυτικής εμπειρίας, αλλά και την προβολή της ελληνικής σημαίας στα διεθνή λιμάνια όπου αναμένεται να καταπλεύσουν τα πλοία του στόλου.

Στο ΘΕΠ συμμετέχουν η Φρεγάτα ΚΑΝΑΡΗΣ και το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, τα οποία προγραμματίζεται να καταπλεύσουν σε λιμένες της Μεσογείου και του Ατλαντικού.