Ο «πόλεμος του καλωδίου» μόλις ξεκίνησε με NAVTEX να εκδίδεται από την Ελλάδα για το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» και την Τουρκία να απαντά με αντι-NAVTEX.

Η διάρκεια της ελληνικής NAVTEX ορίζεται από σήμερα 6 Νοεμβρίου του 2026 ως τις 6 Μαρτίου του 2027. Η κίνηση αυτή της Αθήνας σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης φάσης για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το ερευνητικό πλοίο της Γαλλίας προγραμματίστηκε να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, όπου βρίσκεται «δεμένο» τα τελευταία 24ωρα, αύριο, Σάββατο 7 Νοεμβρίου και θα κατευθυνθεί άμεσα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται να ποντιστεί το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο θα συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.

Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως».

Εκδόθηκε και η κυπριακή NAVTEX

Εκδόθηκε και η κυπριακή NAVTEX αμέσως μετά την ελληνική, για την διεξαγωγή ερευνών του γαλλικού ερευνητικού πλοίου εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η απάντηση της Άγκυρας

Η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση αντι-NAVTEX, μετά την αναγγελία της Ελλάδας για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της χώρας μας με την Κύπρο.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι τμήμα της θαλάσσιας περιοχής που δεσμεύτηκε με την ελληνική NAVTEX εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, όπως αυτή έχει δηλωθεί στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου του 2020. «Κάποιες περιοχές που αναφέρονται, ανήκουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα», αναφέρει η Άγκυρα.

Στην τουρκική αντι-NAVTEX αναφέρεται ακόμη, ότι η Άγκυρα δεν έχει δώσει άδεια για τις συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες και ζητά τον συντονισμό τους με τις τουρκικές Αρχές.

Η τουρκική αντι-NAVTEX:

«1. ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ NAVTEX ΑΡΙΘΜΟΣ HA15-1411/26 ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΣΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ A/74/757.

2.ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝ ΜΗΝΥΜΑ NAVTEX ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ.

3.ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.

4. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΣΤΙΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2027 ΣΤΙΣ 22:00Z».