Με την παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, η έναρξη του 35ου Πολυθεματικού Ιατρικού Συνεδρίου στο Αμφιθέατρο «Υποπτεράρχου Ευαγγελίας Ανδρεαδάκη» του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ).

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας , Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη.

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι «Μισός αιώνας 251 ΓΝΑ: Παράδοση και Ιατρική Καινοτομία», με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών συνεχούς και αδιάλειπτης προσφοράς του νοσοκομείου. Το επετειακό αυτό επιστημονικό γεγονός αποτελεί σημείο συνάντησης της γνώσης και της εμπειρίας, με έμφαση στην ιστορική διαδρομή, το σύγχρονο έργο και τις μελλοντικές προοπτικές της ιατρικής επιστήμης στο 251 ΓΝΑ.

Στην τελετή έναρξης παρέστησαν οι Διευθυντές Υγειονομικού (ΔΥΓ) των Ενόπλων Δυνάμεων, ανώτατοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, διοικητές στρατιωτικών νοσοκομείων και νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ, καθώς και πρώην διευθυντές Υγειονομικού και διοικητές του 251 ΓΝΑ.

Το συνέδριο θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο των εργασιών του θα πραγματοποιηθούν στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, προφορικές ανακοινώσεις και κλινικά φροντιστήρια, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και στελεχών του Υγειονομικού Σώματος, αναδεικνύοντας τη διαρκή εξέλιξη και τη συμβολή του 251 ΓΝΑ στην ιατρική επιστήμη και στη στρατιωτική υγειονομική φροντίδα.