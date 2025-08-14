Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στις περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από τις μεγάλες πυρκαγιές.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι έλεγχοι έχουν ήδη αρχίσει από την Πάτρα και τη Βόνιτσα, με τα συνεργεία να καταγράφουν επί τόπου τις ζημιές. Για το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Πρέβεζας, Χίου, Ζακύνθου και Αιτωλοακαρνανίας.

Το πρόγραμμα καθορίστηκε έπειτα από σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρου Καμπούρη, του αναπληρωτή προϊσταμένου της ΓΔΑΕΦΚ Γιάννη Παυλή και του προϊσταμένου της ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδας Άγγελου Σαριδάκη.

Στόχος των αυτοψιών είναι η άμεση αποτύπωση των ζημιών και η ταχεία ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και παροχής κρατικής βοήθειας. Όπως δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, «επιδίωξη είναι να μη χαθεί ούτε μία μέρα, ώστε οι πληγέντες να λάβουν γρήγορα τη στήριξη που δικαιούνται».

Για τον σκοπό αυτό, όλες οι υπηρεσίες της ΓΔΑΕΦΚ σε όλη τη χώρα έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, με το προσωπικό να κατανέμεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής για την ταχύτερη ανταπόκριση.

Τέλος, υπενθυμίζεται στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να βρίσκονται στις οικίες τους, ώστε τα συνεργεία να μπορούν να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους χωρίς καθυστερήσεις.