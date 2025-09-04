Ενώπιον του Εισαγγελέα ξεκινούν να οδηγούνται από σήμερα (4/9), το πρωί, οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση της Κρήτης.

Οι πρώτοι 17 εμπλεκόμενοι, από τους συνολικά 49 που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία, αναμένεται να βρεθούν σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στα ανακριτικά γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται, με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση, καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αύριο, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί.

Οι υπόλοιποι 16 που απομένουν είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα.