Αύριο, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ξεκινούν οι απολογίες των 15 συλληφθέντων για το οργανωμένο κύκλωμα συστηματικής φοροδιαφυγής, εικονικών τιμολογίων και παράνομων επιστροφών φόρων που εξάρθρωσαν οι ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, ενώ η διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας θα συνεχιστεί και την Τρίτη (24/11).

Οι κατηγορούμενοι, οκτώ εκ των οποίων συνελήφθησαν στην περιοχή του Αγρινίου και ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τέσσερις λογιστές και δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων, βρίσκονται αντιμέτωποι, κατά περίπτωση, με ποινικές διώξεις για έξι κακουργήματα: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή (με μη απόδοση ΦΠΑ, έκδοση εικονικών τιμολογίων και υποβολή ανακριβών δηλώσεων), απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, απόπειρα απάτης, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πρόσωπα που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς να γνωρίζουν την έκταση της παράνομης δραστηριότητας.

Ο μηχανισμός των 28 εκατ. ευρώ και ο ρόλος των τραπεζικών

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων του ΔΕΟΣ, που αξιοποίησαν τεχνικές ανάλυσης δικτύων και τον δείκτη ομοιότητας Jaccard, οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες» απέκρυψαν φορολογητέα ύλη άνω των 28 εκατ. ευρώ, 13 εκατ. ευρώ σε φόρο εισοδήματος και 15 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ, ποσό που έχει ήδη καταλογιστεί, επιδιώκοντας να εισπράξουν παράνομα επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Ως διαχειριστές εμφανίζονταν αχυράνθρωποι, όπως άνεργοι και ιδιοκτήτες τοπικών καφενείων, μεταξύ αυτών και πρόσωπο που είχε κερδίσει παλαιότερα μεγάλο ποσό σε τυχερό παιχνίδι, ενώ ένα καφενείο στο κέντρο της Αθήνας λειτουργούσε ως «στρατηγείο» τεχνολογικής υποστήριξης για την υποβολή των δηλώσεων προτού μεταβιβαστεί σε αχυράνθρωπο.

Κομβικό ρόλο φέρονται να είχαν δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, ο Ν.Μ. στο Αγρίνιο και ο Σ.Μ. στον Γέρακα, ο ένας παραιτήθηκε και ο άλλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα έπειτα από εσωτερικό έλεγχο της τράπεζας, οι οποίοι διευκόλυναν εκταμιεύσεις μετρητών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ έναντι «αμοιβής» άνω των 100.000 ευρώ ανά ανάληψη.

Όπως επισημαίνουν οι Αρχές: «Η συγκέντρωση σε δύο καταστήματα του ανοίγματος λογαριασμών, της αύξησης των ορίων και της οργάνωσης εκταμίευσης μετρητών άνω των 2.5 εκατομμυρίων ευρώ εντός δύο ημερών από την πίστωση, σε συνδυασμό με τη δήλωση των διευθυντών ότι γνώριζαν τους συναλλασσόμενους θεωρούνται ως αποχρώσεις ενδείξεις ότι οι δύο διευθυντές γνώριζαν και συνέβαλαν συνειδητά στην είσπραξη και απομάκρυνση των ποσών», ενώ το πόρισμα για τον διευθυντή στον Γέρακα καταγράφει 199 συναλλαγές ύψους 15.316.119,64 ευρώ για 22 εταιρείες και 6 φυσικά πρόσωπα από τις 20.02.2026 έως τις 3.09.2026.

Βίντεο από την μεταγωγή των συλληφθέντων στην Ευελπίδων, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου:

Η κατάθεση της λογίστριας για τον κατηγορούμενο σύντροφό της

Αποκαλυπτική για τη δράση του κυκλώματος είναι η κατάθεση λογίστριας που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η οποία περιέγραψε τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχθηκε από την άνοιξη του 2025 και τον Μάρτιο του 2026 από τον σύντροφό της, σήμερα κατηγορούμενο, προκειμένου να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εταιρείες με αδικαιολόγητες επιστροφές φόρου. Όπως κατέθεσε η ίδια: «Μου είπε ότι ο Σ.Μ (σ.σ. κατηγορούμενος) θέλει να υποβάλω δηλώσεις για εταιρείες και ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα, περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση. Αρνήθηκα και του είπα δεν με ενδιαφέρει να λάβω χρήματα θεωρώντας ότι αν δεχόμουν θα συμμετείχα σε απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Μου είπε να μην ανησυχώ και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονταν διότι εμπλέκονταν και τραπεζικοί».

Όταν στη συνέχεια εκείνος της ζήτησε τους κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της και εκείνη αρνήθηκε ξανά, «θύμωσε, μου φώναζε τσακωθήκαμε και φοβούμενη για τη σωματική μου ακεραιότητα καθώς ήταν εκτός εαυτού. Έφυγα και όταν επέστρεψα μου είπε να ξέρεις οι δηλώσεις υποβλήθηκαν, τα κανόνισα μόνος μου, δεν σε έχω ανάγκη».

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή της, διαπίστωσε ότι είχαν σταλεί και ληφθεί μηνύματα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Viber με τους κωδικούς του συνεταίρου της από τον υπολογιστή της, με τον σύντροφό της να της απαντά ότι προχώρησε σε αυτή την ενέργεια επειδή χρωστούσε χρήματα σε τρίτους.