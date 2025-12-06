Στην Παλαιοκούνδουρα, στη Μάνδρα Αττικής, καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου (4/12 με 6/12) με 287 χιλιοστά βροχής, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον ανανεωμένο χάρτη (μέχρι και τις 15:00 του Σαββάτου 06/12/2025), σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 111 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 182 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 272 σταθμούς.

Επιπλέον, επτά σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής.

Έκτακτα μέτρα σε Μεγαρέα, Μάνη Ευρώτα και Μάνδρα

Νωρίτερα, σε καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας «Byron» οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, καθώς και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Η απόφαση ελήφθη από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες και να διαχειριστούν οι εκτεταμένες συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις, που εκδηλώθηκαν στις συγκεκριμένες περιοχές το διήμερο 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Η ισχύς της κήρυξης ξεκινά από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τριών μηνών, δηλαδή έως τις 4 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται ήδη η Δημοτική Ενότητα Μάνδρας και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων, επίσης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις. Οι συγκεκριμένες κηρύξεις παραμένουν σε ισχύ έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026, για τη Μάνδρα και έως τις 28 Ιανουαρίου 2026 για τα Βίλια.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, εφόσον το χρονικό αυτό διάστημα αποδειχθεί ανεπαρκές για τη διαχείριση των νέων καταστροφών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει νέο αίτημα για παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.