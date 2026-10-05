Μία νέα μέθοδο ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος αποκάλυψαν οι έρευνες της ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, εντόπισαν άτομα που κατάφερναν να νομιμοποιούν παράνομο χρήμα, πληρώνοντας λογαριασμούς εταιρειών κοινής ωφέλειας (ρεύματος, φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεφωνίας κλπ), με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν.

Στη συνέχεια, ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και έτσι «ξέπλεναν» το μαύρο χρήμα.

Έτσι, οι εταιρείες εν αγνοία τους χρησιμοποιούνταν ως «ενδιάμεσοι» για τη νομιμοποίηση των παράνομων χρημάτων.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη Αρχή, «το εν λόγω φαινόμενο εμφανίζεται εξαιρετικά οργανωμένο, με συγκεκριμένη προπαρασκευαστική διαδικασία και με τελική πρόθεση την παραπλάνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως προς την αρχική προέλευση των κεφαλαίων και τη νομιμοποίησή τους».

Η μεθοδολογία της νέας απάτης

1. Φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται να κατοικούν στη χώρα μας, συνάπτουν συμβάσεις με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, βάσει δικαιωμάτων επί ακινήτων (μίσθωση/ιδιοκτησία). Σε πολλές περιπτώσεις, τα ίδια πρόσωπα συμβάλλονται ταυτόχρονα με πολλές εταιρείες, για την παροχή υπηρεσιών σε πολλά διαφορετικά ακίνητα.

2. Οι συμβαλλόμενοι πελάτες (δράστες τέλεσης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος) πραγματοποιούν πληρωμές αδικαιολόγητου ύψους προς τις συμβληθείσες εταιρείες, καθώς αυτές οι πληρωμές χαρακτηρίζονται από επανάληψη και αναντιστοιχία με τις τυχόν υπάρχουσες οφειλές ή την προηγηθείσα κατανάλωση.

Τα ποσά μεταφέρονται από κάρτες και χρηματοοικονομικά μέσα/προϊόντα, τα οποία, σε μεγάλο μέρος των περιπτώσεων που αναλύθηκαν, τηρούνται σε ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς των πελατών (τηρούμενων στις εταιρείες – παρόχους).

3. Τα πιστωτικά υπόλοιπα, κατόπιν αιτήματος του συμβαλλόμενου προσώπου (πελάτη), μεταφέρονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στη νόμιμη οικονομία.

Οι λογαριασμοί αυτοί τηρούνται κυρίως σε ιδρύματα που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια, ενώ στην πλειονότητά τους είναι διαφορετικοί από αυτούς που πίστωσαν αρχικά τα κεφάλαια στους λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ίδιοι αποδέκτες λογαριασμοί, έλαβαν επιστροφές από πολλούς διαφορετικούς παρόχους.

Τα «καμπανάκια» κινδύνου που εντόπισαν οι Αρχές

Από τη διερεύνηση και την ανάλυση σχετικών υποθέσεων, η ανεξάρτητη Αρχή έχει εντοπίσει κινήσεις που είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, μπορεί να θεωρηθούν ύποπτες.

Για παράδειγμα:

1. Πληρωμές προς παρόχους, χωρίς ύπαρξη αντίστοιχης οφειλής.

2. Ασυνήθιστα υψηλά ποσά ανά πληρωμή, σε σχέση με την οφειλή ή την κατανάλωση/χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα πληρωμών, οι οποίες δεν ακολουθούν/συμβαδίζουν με τις καθορισμένες προθεσμίες/διορίες, αλλά προσομοιάζουν με καταθέσεις.

4. Ο πελάτης χρησιμοποιεί συχνά διαφορετικά χρηματοοικονομικά μέσα για τις πληρωμές. Ο δείκτης κινδύνου αυξάνεται, όταν η παραπάνω τακτική παρατηρείται σε κάθε συναλλαγή πληρωμής.

5. Πληρωμές με χρηματοοικονομικά μέσα που τηρούνται σε ιδρύματα, με έδρα εκτός της ελληνικής επικράτειας.

6. Υψηλό συσσωρευόμενο πιστωτικό υπόλοιπο στους λογαριασμούς πελατών των παρόχων.

7. Αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

8. Καταβολή των επιστρεφόμενων πληρωμών, σε διαφορετικούς λογαριασμούς από αυτούς που είχαν πραγματοποιήσει αρχικά τις πληρωμές οι πελάτες.

9. Ο ίδιος τραπεζικός λογαριασμός λαμβάνει πολλαπλές πιστώσεις επιστροφής χρημάτων, από διαφορετικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

10. Έσοδα που δεν συνάδουν με την φορολογική ή, εν γένει, οικονομική εικόνα των δικαιούχων φυσικών προσώπων

Ενίσχυση των μηχανισμών ανίχνευσης

Το φαινόμενο παρουσιάζει αυξητική τάση, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις ελεγκτικές Αρχές.

Εξετάζεται ήδη η αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης και η θεσμοθέτηση νέων δικλίδων ασφαλείας, ώστε οι εταιρείες κοινής ωφέλειας να εντοπίζουν έγκαιρα τις ύποπτες υπερπληρωμές πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε επιστροφής.