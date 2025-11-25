Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις που έρχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της.

Η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της και σκηνοθέτησε τη ληστεία. Η κατηγορούμενη ήταν εθισμένη στον τζόγο, είχε χρέη και ήθελε να αρπάξει το κομπόδεμα της πεθεράς της.

Έτσι, έστησε τη ληστεία και όταν το θύμα την αναγνώρισε, την σκότωσε, χτυπώντας την με ένα μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι.

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο, που εξετάστηκε από τους έμπειρους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξιχνίαση της δολοφονίας της άτυχης γυναίκας, δίνει άλλη τροπή στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές της υπόθεσης ανέκτησαν ηχητικό από τις κάμερες του σπιτιού του θύματος, και άκουσαν τη στιγμή του στυγερού εγκλήματος.

Η 75χρονη ακούγεται να ουρλιάζει και να παρακαλεί τη 46χρονη νύφη της να σταματήσει, να τη χτυπάει.

Μάλιστα, αποκαλούσε την 46χρονη «αγόρι μου», νομίζοντας ότι είναι άνδρας.

Λίγο πριν ξεψυχήσει, ξεκινάει να προσεύχεται και να λέει το «Πάτερ ημών».

«Πού είναι τα λεφτά;»

Αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση επισημαίνουν ότι ακόμα και οι ίδιοι σοκαρίστηκαν και έδωσαν όρκο να περάσουν χειροπέδες στην 46χρονη.

Η κατηγορούμενη γνώριζε ότι μπορεί να καταγράφεται από τις κάμερες η φωνή της και γι’ αυτό μιλούσε ψιθυριστά. Πολύ χαμηλόφωνα ακούγεται να λέει τη φράση «Πού είναι τα λεφτά;».

Η συλληφθείσα είπε στους Αστυνομικούς ότι το κίνητρό της ήταν να πάρει τα μετρητά που υπήρχαν στο σπίτι, λόγω του εθισμού της στον τζόγο.

Ο σύζυγός της, και γιος της 75χρονης, είχε συγκεντρώσει ένα ποσό για να το δώσει στη μητέρα του, ωστόσο, η 46χρονη το πήρε και το έπαιξε σε τυχερά παιχνίδια.

Στη συνέχεια, σκέφτηκε να πάει στο σπίτι της 75χρονης και να κλέψει ένα αντίστοιχο ποσό.

Η 46χρονη είπε στους Αστυνομικούς ότι τελικά δεν βρήκε μετρητά στο σπίτι της ηλικιωμένης και παραμένει μυστήριο τι απέγιναν τα χρήματα που είχε στο σπίτι της η 75χρονη.

Οι Αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών είναι βέβαιοι ότι η 46χρονη δεν είχε συνεργό.

Σχημάτισαν δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της, ενώ πήραν και συμπληρωματικές καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν η νύφη της ηλικιωμένης ήταν υποψήφια με τη Χρυσή Αυγή. Δεν είχε ποινικό παρελθόν, ωστόσο, υπήρχαν υποψίες εξαρχής για εκείνη λόγω του εθισμού της με τον τζόγο.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλικιωμένη είχε δώσει στον γιο της 10.000 ευρώ για να τα φυλάει εκείνος.

Τα χρήματα αυτά εξαφανίστηκαν από το σπίτι του, χωρίς κανείς να γνωρίζει που κατέληξαν.

Στη συνέχεια όμως ο γιος μπόρεσε και συγκέντρωσε 8.000 ευρώ και τα επέστρεψε στη μητέρα του, ενώ το επόμενο διάστημα συγκέντρωσε ακόμα 1.100 ευρώ, τα οποία τελικά δεν επεστράφησαν στην 75χρονη, γιατί τα έπαιξε η 46χρονη σε τυχερά παιχνίδια.