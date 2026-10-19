Με μια μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα αντέδρασε ο λαός της Χίου, στην ανακοίνωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου για ένα τετράμηνο, χωρίς να έχει προηγηθεί ανακοίνωση, μέτρων αναπλήρωσης του συγκοινωνιακού κενού. Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη αντιθεσή τους στην απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να αναστείλει τη λειτουργία του αεροδρομίου του νησιού για τέσσερις μήνες, από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες επέκτασης στον διάδρομο απογειώσεων.

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, φορείς, επαγγελματίες, εργαζόμενοι και τοπικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ -όπως γράφει η εφημερίδα alitheia – τα εμπορικά καταστήματα του νησιού παραμένουν κλειστά από τις 11:00 έως τις 15:00.

Ομόφωνο ψήφισμα και αίτημα για αντισταθμιστικά μέτρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο καταγγέλλει την τετράμηνη διακοπή της τακτικής αεροπορικής σύνδεσης, τονίζοντας πως «η αναγκαιότητα του έργου δεν αποτελεί λευκή επιταγή για οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα και κοινωνικό κόστος». Οι τοπικές αρχές υπογραμμίζουν ότι οι κάτοικοι δεν μπορούν να πληρώνουν το μάρμαρο καθυστερήσεων και αλλαγών σχεδιασμού για τις οποίες δεν φέρουν ευθύνη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου, Παντελής Λεγάτος, ζήτησε τη διασφάλιση σαφούς χρονοδιαγράμματος, την απόδοση ευθυνών για τις καθυστερήσεις, καθώς και άμεσα αντισταθμιστικά μέτρα, όπως η δρομολόγηση ημερήσιου ταχύπλοου.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο διεκδικεί από την Πολιτεία:

Εγγυημένες και οικονομικά προσιτές μετακινήσεις, με ιδιαίτερη μέριμνα για ασθενείς, φοιτητές και ευάλωτες ομάδες.

Συγκεκριμένο σχέδιο διασύνδεσης με την ηπειρωτική χώρα και σαφείς συχνότητες δρομολογίων.

Καθημερινή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία αποκλειστικά για τη Χίο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και παράσταση διαμαρτυρίας στην Αθήνα

Η τοπική κοινωνία δηλώνει αποφασισμένη να κλιμακώσει τον αγώνα της. Για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου προγραμματίζεται παράσταση διαμαρτυρίας στην Αθήνα από εκπροσώπους των θεσμικών φορέων του νησιού.

Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει νομική διερεύνηση για την προσβολή των μονομερών αποφάσεων που ελήφθησαν για το κλείσιμο του αεροδρομίου, ενώ υπάρχουν εισηγήσεις ακόμη και για καθολικό «λουκέτο» σε κάθε παραγωγική δραστηριότητα στο νησί με τη διοργάνωση μεγάλου συλλαλητηρίου στην πλατεία Βουνακίου.