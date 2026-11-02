Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην περιοχή της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη (επί της οδού Καππαδοκίας), με στόχο να αποτραπεί η έξωση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού από την κατοικία του, λόγω δανειακών υποχρέωσεων. Η κινητοποίηση, η οποία οργανώθηκε από την Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, καθώς αναμενόταν η άφιξη κλειδαρά για την αλλαγή στις κλειδαριές του ακινήτου.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι κινδυνεύει να χάσει την πρώτη του κατοικία, -όπως γράφει το thesspost- εξαιτίας αδυναμίας αποπληρωμής δανειακών οφειλών, σε ένα περιστατικό που έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη απόπειρα έξωσης μιας 92χρονης στην Ηλιούπολη.

«Η στέγη είναι δικαίωμα»

Η Ένωση Ενοικιαστών, με κεντρικό σύνθημα «Η στέγη είναι δικαίωμα, όχι εμπόρευμα», καταγγέλλει τη ραγδαία επιδείνωση της στεγαστικής κρίσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, οι εξώσεις αποτελούν πλέον καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες πολίτες, ενώ τονίζουν ότι τα κέρδη των τραπεζών μπαίνουν πάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες.

Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, οι συγκεντρωμένοι διεκδικούν: