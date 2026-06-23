Ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, συντετριμμένος από την στυγερή δολοφονία της 45χρονης στο Βαρύπετρο Χανίων από τον Σκοπιανό ενοικιαστή της, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου, στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων.

Ο αδερφός του θύματος, Γιάννης, κατέθεσε μήνυση σε βάρος της συζύγου του 43χρονου δολοφόνου, μετά τις δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή, χαρακτηρίζοντάς την «χειρότερο τέρας από τον Σκοπιανό».

Η σύζυγος του 43χρονου είχε χαρακτηρίσει την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη ως «περίεργη» και «παράξενη γυναίκα».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σε δηλώσεις του, ο αδελφός της Σταυρούλας εξέφρασε την οργή και τη θλίψη του για την τραγωδία που βιώνει η οικογένειά του, αναφέροντας:

«Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ. Ούτε εκείνον, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει. Σήμερα θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να τον προσβάλει έτσι. Την θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν, με τη δήλωση που βγήκε και έκανε. Αύριο το πρωί είναι η κηδεία της αδερφής μου. Οι γονείς μου δεν είναι σε καλή κατάσταση».

Αναφερόμενος στις προσπάθειες του ζευγαριού να αποπροσανατολίσει τις αστυνομικές έρευνες τις προηγούμενες εβδομάδες, σχολίασε δεικτικά πως «ο έξυπνος παραδέχεται, ο χαζός επιμένει».

Ένταλμα σύλληψης για τον Σκοπιανό

Σε βάρος του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης το πρωί της Τρίτης, και στη συνέχεια βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, όπου του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

Βρίσκεται αντιμέτωπος με τις εξής κατηγορίες:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση (κακούργημα)

Παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία.

Απάτη με υπολογιστή.

Ενταφιασμός χωρίς άδεια.

Χρήση ναρκωτικών ουσιών

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του για ξεχωριστή υπόθεση ναρκωτικών. Σημειώνεται πως ο 43χρονος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από Flash News